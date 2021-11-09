«Просто скажите ей спасибо»: Ольга Орлова – о взаимоотношениях со свекровью

Ольга Орлова рассказала о взаимоотношениях со свекровью. Девушка проводила очередной вопрос-ответ с подписчиками в своем микроблоге. Телеведущая поделилась своими мыслями насчет общения невесток и свекровей.

«Для меня свекровь — это мама, сотворившая сокровище, с которым я живу. Конфликты со свекровью бывают только у тех женщин, которые хотят с ней конкурировать, что-то доказывать, отстаивать. Не нужно! Она мама вашего любимого. Просто примите ее со всеми достоинствами и недостатками. Просто скажите ей спасибо за чудесного мужчину, которого она воспитала. Вы его выбрали», — поделилась Орлова в Stories своего Instagram.

У Орловой есть единичный опыт общения со свекровью. Девушка была замужем за Александром Кармановым, но развелась в 2004 году. Однако телеведущая уверяет, что ни с кем не расставалась врагами.

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