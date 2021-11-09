«Моя старшая красавица»: Игорь Крутой отреагировал на фото падчерицы в мини-юбке с бахромой

Известный композитор и продюсер Игорь Крутой воспитывал дочку своей жены Ольги Викторию с ранних лет.
Маэстро дал ей свою фамилию и полюбил как родную. Викторию он считает своей старшей дочерью, а ее наследницу Деми Роуз — своей внучкой.
Игорь Крутой с нежностью относится к Вике Крутой, которой минувшим летом исполнилось 36 лет. Маэстро подписан на микроблог своей падчерицы и не оставляет без внимания ни одного снимка Виктории.
Причем Игорь Крутой не просто ставит лайки под фото, он часто пишет восторженные комментарии в адрес красавицы-падчерицы.
На этот раз Вика Крутая поделилась снимком, на котором предстала сидящей в одном из кафе.
Она облачена в белую джинсовую мини-юбку с бахромой, топ оттенка молочного шоколада, поверх которого надела рубашку карамельного цвета.
Поза Виктории говорит о том, что она невероятно довольна собой и знает, как хороша.
Приемный отец Виктории Крутой одним из первых отреагировал на этот кадр.
«Моя старшая красавица!» — написал под снимком композитор Игорь Крутой.
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