Русалочка: Дарья Пынзарь в кипенно-белом платье запечатлелась на пристани, любуясь морем и яхтами

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, как спасается от плохого настроения.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь вместе с мужем Сергеем живет на две страны — Россию и Турцию.

Теплолюбивая Дарья Пынзарь сейчас находится в Аланье, где наслаждается Средиземным морем и роскошной летней погодой.

Находясь в Турции, Дарья Пынзарь щеголяет в легких летних платьях.

Так, на этот раз она выбрала кипенно-белый наряд, облегающий и подчеркивающий ее стройную фигуру.

Дополнила Дарья Пынзарь платья мюлями нюдового оттенка.

В таком виде красавица Пынзарь отправилась по делам, а затем позволила себе отдохнуть, отправившись погулять на пристань, чтобы полюбоваться морем и яхтами.

Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлено, как она сидит на берегу моря, вытянув ножки. Просто Русалочка!

«Всегда ухожу от плохого настроения и скуки. Стараюсь даже самый обычный день провести с пользой и хорошими эмоциями. Гуляю с детьми, придумываю дела, вкусно кушаю, стараюсь почитать, посмотреть фильм, обязательно поработать (работа — отличная терапия)», — поделилась Дарья Пынзарь под фото.

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