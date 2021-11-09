«Вот как Степа играет с Холли»: Безруков запечатлел сына в домашнем халатике с кошкой

Сергей Безруков на днях приобрел вислоухого шотландского котенка для своей дочки Маши. Актер рассказал, что наследница давно просила животное и они с женой Анной Матисон решили осуществить мечту девочки.
Стоит ли говорить, что ребенок был безмерно рад такому сюрпризу. Но, как оказалось, четвероногий друг осчастливил не только Машеньку, но и Степу, старшего сына Сергея Безрукова.
В личном блоге артист показал, как наследник в забавном халатике в виде костюма дракончика развлекается с кошкой, которую назвали Холли.
«Вот как Степа играет с Холли. Все, освоилась кошка!» — прокомментировал Сергей Безруков обнародованное видео.
Напомним, у Безрукова и Матисон есть еще младший сын Васенька, который появился на свет в июле этого года. Также в их семье имеется еще один домашний питомец — французский бульдог Полли.
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