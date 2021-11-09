«Вот как Степа играет с Холли»: Безруков запечатлел сына в домашнем халатике с кошкой

Недавно артист взял домой еще одного домашнего питомца.

Сергей Безруков на днях приобрел вислоухого шотландского котенка для своей дочки Маши. Актер рассказал, что наследница давно просила животное и они с женой Анной Матисон решили осуществить мечту девочки.

больше по теме Лорак вслед за Федоровой облачилась в двубортное пальто кипенно-белого цвета с эффектом стройности На такие модели советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Стоит ли говорить, что ребенок был безмерно рад такому сюрпризу. Но, как оказалось, четвероногий друг осчастливил не только Машеньку, но и Степу, старшего сына Сергея Безрукова.

В личном блоге артист показал, как наследник в забавном халатике в виде костюма дракончика развлекается с кошкой, которую назвали Холли.

«Вот как Степа играет с Холли. Все, освоилась кошка!» — прокомментировал Сергей Безруков обнародованное видео.

Напомним, у Безрукова и Матисон есть еще младший сын Васенька, который появился на свет в июле этого года. Также в их семье имеется еще один домашний питомец — французский бульдог Полли.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.