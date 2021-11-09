«Какой харизматичный говорун растет»: Ира Пинчук из «Дома-2» показала подросшего сына-хохотушку

Экс-участники реалити-шоу Ира Пинчук и Арай Чобанян наслаждаются общением с маленьким наследником.

Сыну бывших участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна Давиду 19 ноября исполнится четыре месяца.

Молодые родители не так давно показали поклонникам лицо своего наследника и с тех пор активно делятся в микроблогах прекрасными моментами общения с малышом.

Ира Пинчук поделилась в сторис милым видео, на котором запечатлела, как Арай Чобанян играет с Давидом, лежащим в коляске.

Малыш заливисто хохочет, когда папа трогает его за пухлые щечки.

«Уже смеется», — подписала кадры Ира Пинчук.

Арай Чобанян, польщенный реакциями сына, с удовольствием разговаривает с ним, что только раззадоривает малыша, явно находящегося в отличном настроение. Он гулит в ответ на слова отца.

«Съесть хочется. Какой харизматичный говорун растет», — умилилась Ира Пинчук.

Напомним, Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе с сыном Давидом некоторое время назад переехали в Дубай, сняв здесь квартиру. Пара планирует остаться в Арабских Эмиратах до конца зимы.

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