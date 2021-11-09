«Будут передаваться по наследству»: Ксения Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей

Ксения Бородина подарила своей маме Инне часы за два миллиона рублей. Роскошный подарок преподнесла телеведущая на 61-ый день рождения своей родительницы.

«Я тебя очень люблю, хоть иногда мы ругаемся, не всегда нам легко найти общий язык, но ты знаешь, что благодаря тебе, все мои старания прошли не зря. В детстве я всегда мечтала вырасти и быть такой же красивой, как и ты и я всегда, всегда хотела, чтобы ты мной гордилась. Все сильное, что есть во мне это от тебя», — трогательно поздравила телеведущая свою маму в Instagram.

День рождения Инна отметила в компании мамы, звездной дочери и двух внучек в одном из московских ресторанов. Именно там Ксения и преподнесла своей маме подарок — часы Cartier стоимостью 2 150 000 рублей.

Оценила роскошный подарок не только именинница, но и старшая дочь Бородиной Маруся. Телеведущая пообещала подарить девочке такие же на 18 лет, а бабушка подытожила: «Будут передаваться по наследству».

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