Один из самых актуальных фасонов: Брежнева вслед за Глюкозой поддержала тренд на джинсы-трубы

К этим брюкам советовал присмотреться стилист Александр Рогов, ведь они отлично скрывают лишний вес.

Певица Глюкоза отметилась с дочкой Лидой в модных джинсах-трубах, они отличаются прямым кроем, свободным силуэтом. И в этом сезоне особенно ценятся модели в пол.

О том, что это хит сезона, успели рассказать такие фэшн-специалисты, как Эвелина Хромченко и Александр Рогов.

«Один из самых актуальных фасонов сейчас», — заметил Рогов.

Они советовали женщинам приобрести хотя бы одну модель таких брюк из денима, поскольку они удобны, стильно смотрятся, кроме того, отлично скрывают лишний вес, если таковой имеется.

Вслед за Глюкозой в джинсы — хит этой осени — облачилась Вера Брежнева, которая примерила с ними зеленый джемпер оверсайз, а также кеды оттенка «кэмел».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.