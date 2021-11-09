«Может быть, так и хотелось бы»: Юлия Пересильд прокомментировала домыслы о своей карьере «через постель»

Актриса Юлия Пересильд заявила, что для этого у нее «слишком много мозга».

Актриса Юлия Пересильд, не так давно принявшая участие в первой в истории покорения космоса актерской экспедиции на МКС, прокомментировала слухи вокруг своего имени во время YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Ведущая Екатерина Гордеева осторожно подняла волнующую многих тему. Про Юлию Пересильд, по ее словам, часто говорят, что свою карьеру она сделала «через постель».

«Если так про себя почитать, сразу возникает какой-то образ такой, просто прекрасной, я даже не знаю, куртизанки или кого-то. Но это, понимаешь, может быть, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что, несмотря ни на что, ты как бы… ты думаешь: «Так, а вот… О, нет. Нет, спасибо», — высказалась Юлия Пересильд.

Она также рассказала, что отрицает разность полов, считая себя совершенно самостоятельно женщиной. И все-таки с кое-какими предрассудками даже Юлии Пересильд пока справиться трудно. Актриса часто влюбляется, признаваясь, что ее привлекают яркие, талантливые люди, но не может решиться на серьезные шаги.

«Вот этой смелости сделать следующие шаги, как будто бы во мне нет. Есть какие-то предрассудки, что как будто бы это должен все-таки сделать мужчина. А эти предрассудки, даже во мне, такой независимой и совершенно отрицающей разность полов как таковых, все равно они во мне присутствуют», — призналась Юлия Пересильд.

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