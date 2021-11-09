«Одарил же бог фигурой»: Клава Кока в платье не по размеру сверкнула округлым бюстом в Дубае

Певица полетала на вертолете в очень пикантном наряде.

Клава Кока является одной из самых успешных молодых исполнительниц. Раньше она была ведущей программы «Орёл и решка». Также блондинка выиграла в шоу «Молодая кровь».

Теперь на ее Instagram подписано более 7 миллионов человек. Она выступает на больших сценах и уже стала желанной гостьей на фестивалях. В этом году артистка побывала в Париже, а теперь проводит время в Дубае.

Кока не боится экспериментировать с образами. Недавно она стала чаще облачаться в наряды люксовых брендов. На отдыхе певица также без стеснения позирует в бикини. А 9 ноября она решила исполнить мечту — полетать на вертолете.

Клава облачилась в леопардовое платье, которое было ей велико. Она засветила округлый бюст в алом лифе. Образ дополнили модные массивные сандалии.

«Сбылась еще одна мечта. Увидеть Дубай с вертолета! В следующий раз хочу прыгнуть с парашютом», — написала звезда.

Поклонники посчитали, что у певицы очень яркий образ. А фигура блондинка сразила фанатов. «Как красиво, ты такая счастливая!», «Какая ты секси-леди», «Безумно соблазнительная», «Почему платье сползает?», «Это новая мода?», «Ох, какая кошечка», «Это очень смело», «Прелестная», «Алое белье! Ауф!», «Одарил же бог фигурой», — прокомментировали пост подписчики.

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