«Представляешь, слезы не текут»: Юлия Пересильд рассказала, как плакала во время полета в космос

Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время экспедиции на МКС ее довели, но кто и почему, раскрывать не стала.

Актриса Юлия Пересильд дала первое после возращения из космоса интервью Екатерине Гордеевой в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», в котором, в частности, рассказала о том, как расценивает попытки экс-возлюбленного Алексея Учителя не пустить ее на МКС.

Юлия Пересильд также призналась, что во время экспедиции у нее было целых два повода заплакать. Один — по сценарию фильма «Вызов», второй — так сложилась ситуация.

Кто тому виной, Юлия Пересильд раскрывать не стала. Но заплакать в космосе — это совсем не то, что на Земле.

«Представляешь, слезы не текут, — поделилась Юлия Пересильд с Екатериной Гордеевой. — Образуется такая пленка сначала на глазу, ты прямо видишь вот эти слезы, они так вокруг глаза. Я думаю: может быть, они сейчас вот так надуются тогда? Сначала они прямо вот просто в глазу. Потом их, когда много накапливается, они так начинают вот так вот размазываться по глазнице. Я много слез пролила, и потом в кадре был этот момент, когда у нас была такая сцена, я плачу-плачу-плачу, не видно. Ну, то есть, как видно. Ну, видно, что вокруг что-то намокает».

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