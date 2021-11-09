«Ругаться как кто?»: Юлия Пересильд прокомментировала намерение Алексея Учителя не пустить ее в космос

Актриса Юлия Пересильд дала понять, что у отца ее дочерей давно нет права отговаривать ее от каких-либо поступков.

Актриса Юлия Пересильд дала первое интервью после возвращения с МКС.

Во время YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» Юлия Пересильд прокомментировала намерение отца двух ее дочерей, известного режиссера Алексея Учителя отговорить ее от полета в космос.

Юлия Пересильд дала понять, что подобные попытки экс-возлюбленного выглядели очень странно.

«Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю», — высказалась Юлия Пересильд.

Актриса дала понять, что рядом с ней сейчас нет мужчины, которому она могла бы довериться в сложной ситуации. Зато у нее много друзей.

«Я иду к друзьям, они у меня есть. К детям своим иду», — поделилась Юлия Пересильд.

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