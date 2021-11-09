Нет ярких красок, но все равно интересная: Кети Топурия показалась на редких кадрах без макияжа

Кети Топурия после приятного отпуска с мужем в Эмиратах вернулась в холодную Москву. По этому случаю она пополнила свой гардероб теплой обновой – вязаным джемпером с модным принтом.

больше по теме Васильев назвал цвет, который идет всем и всегда выглядит празднично Его оттенки сейчас очень популярны.

Также звезда не постеснялась выложить в stories Instagram видео в банном халатике, на котором предстаем без укладки и макияжа.

Кети Топурия всегда держит марку публичного человека и знаменитости, поэтому эти кадры – действительно редкость. Но, как оказалось, артистке нечего стесняться. Даже в натуральном виде она выглядит привлекательно и интересно, пусть и без ярких теней и губной помады.

Напомним, Кети Топурия в январе 2021 года родила сына Адама от второго мужа дипломата Льва Деньгова. Поженились они в ноябре. От первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом у нее есть дочь Оливия, которой шесть лет. Также артистка состояла в гражданских отношениях с рэпером Гуфом, они встречались с 2017-го по 2018-й год.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.