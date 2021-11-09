И это звезда? Как выглядит 39-летняя Вера Брежнева без макияжа и фотошопа

Вера Брежнева в феврале этого года отметит свое 40-летие. Артистка старается вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься физическими нагрузками.

При этом певица признается, что иногда она позволяет себе лишнее, например, в любимой Италии она обожает лакомиться местной пиццей. Особенно ей нравится с сыром и грушами.

Тем не менее Вера Брежнева хорошо выглядит и не стесняется показывать свое лицо без прикрас. В своем инстаграме знаменитая блондинка выложила снимок без макияжа, накладных ресниц, фотошопа и компьютерного фильтра.

Как у многих светловолосых женщин, у нее не было выраженных черных ресниц, однако ее голубые глаза ярко выделялись на фоне светлой кожи.

«Еду на студию», — подписала она фото.

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