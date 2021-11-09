Смело! Похудевшая Саша Черно пришла на вечеринку в пудровом лонгсливе, кожаных шортах и сапогах-чулках

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно всегда была девушкой без комплексов. Даже имея более, чем объемные параметры, Саша Черно не стеснялась оголяться и выбирала довольны смелые для ее пропорций наряды.

Теперь же Саша Черно прибегла к кардинальным мерам, чтобы, наконец, избавиться хоть от какого-то количества килограммов.

Вес только-только начал уходить, но Саша Черно решила, что ей уже можно носить облегающие и дерзкие наряды.

Накануне вместе с мужем Иосифом Оганесяном Саша Черно побывала на вечеринке по случаю их общего друга.

На празднике Саша отрывалась по полной. В сторис микроблога она разместила видео, на котором выплясывает вместе с виновником торжества.

В кадре отлично можно рассмотреть смелый наряд Саши Черно. Она облачилась в пудровый лонгслив, черные кожаные шорты и сапоги-чулки длиною по колено. С размером шорт Саша Черно явно промахнулась. Они ей малы, слишком обтягивают бедра, собираются «гармошкой» в паховой зоне и впиваются в нее.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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