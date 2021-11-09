Стильно утеплился: Максим Галкин вышел на прогулку по двору замка в замшевой куртке цвета молочного шоколада

Популярный телеведущий, шоумен и мастер пародий Максим Галкин поделился атмосферным видео на своей страничке в Instagram.

Он исполнил романтическую песню, в которой обратился к своей жене, Алле Пугачевой, сравнивая ее с богиней.

Под звуки своего голоса и красивой мелодии Максим Галкин показал сад у замка, находящийся в ожидании скорой зимы.

На прогулку по участку Максим Галкин облачился в стильный наряд. На телеведущем замшевая куртка оттенка молочного шоколада.

Шапке он предпочел капюшон, из-под которого выбиваются его непослушные локоны. Максим Галкин во время записи видео несколько раз поправил волосы рукой.

Чтобы согреться, Максим Галкин повязал на шею теплый шерстяной шарф в клетку. Он гармонирует по цвету с курткой и добавляет изюминки образу.

Подписчики Максима Галкина пришли в восторг от атмосферного видео.

«Красивый, нежный, романтичный клип получился!», «Максим, какой же вы классный!», «Как круто, атмосферно и нежно», — высказались в Сети.

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