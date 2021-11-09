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Освежает цвет лица: Топурия после советов Васильева поддержала тренд на мандариновый оттенок

Звезда примерила джемпер с этим актуальным тоном.

Освежает цвет лица: Топурия после советов Васильева поддержала тренд на мандариновый оттенок
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия похвасталась обновой — уютным вязаным джемпером с мандариновыми полосками. К этому оттенку рекомендовал ранее присмотреться Александр Васильев.

Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/

Историк моды советовал обращать на него внимание, особенно осенью, когда хочется немного поднять себе настроение.

«Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию, правильный цвет лица», — сказал ведущий в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

По словам историка моды, сейчас мандариновый в тренде, хотя он периодически начинает пользоваться популярностью. Коллега Александра Васильева Эвелина Хромченко уверена, что вещи этого оттенка — хорошая инвестиция, тон будет актуален во все времена, считает эксперт.

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