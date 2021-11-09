Освежает цвет лица: Топурия после советов Васильева поддержала тренд на мандариновый оттенок

Звезда примерила джемпер с этим актуальным тоном.

Кети Топурия похвасталась обновой — уютным вязаным джемпером с мандариновыми полосками. К этому оттенку рекомендовал ранее присмотреться Александр Васильев.

Историк моды советовал обращать на него внимание, особенно осенью, когда хочется немного поднять себе настроение.

«Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию, правильный цвет лица», — сказал ведущий в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

По словам историка моды, сейчас мандариновый в тренде, хотя он периодически начинает пользоваться популярностью. Коллега Александра Васильева Эвелина Хромченко уверена, что вещи этого оттенка — хорошая инвестиция, тон будет актуален во все времена, считает эксперт.

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