«Словно богиня, на белом лежишь»: Максим Галкин записал романтический клип в саду своего замка

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«В этой песне они влюбились друг в друга»: автор хита Пугачевой и Галкина рассказала о начале их романа

Певица и главный хитмейкер 90-х годов прошлого века Любаша вспомнила, как Алла Пугачева и Максим Галкин записывали первую совместную песню.