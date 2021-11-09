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«Словно богиня, на белом лежишь»: Максим Галкин записал романтический клип в саду своего замка

Телеведущий и шоумен Максим Галкин посвятил красивое видео жене Алле Пугачевой.

«Словно богиня, на белом лежишь»: Максим Галкин записал романтический клип в саду своего замка
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Популярный телеведущий Максим Галкин очень красиво отметил день первого снега в Подмосковье.

Шоумен записал целый видеоклип, не выходя за пределы собственного участка, прилегающего к замку в деревне Грязь.

Романтичным видео, на котором он прогуливается по предзимнему саду, Максим Галкин поделился в Instagram.

Красивые кадры он сопроводил песней собственного исполнения, в которой обратился к своей жене — Алле Пугачевой.

«Смотри, что случилось, пока ты спала:

Заснули, была осень, проснулись — зима,

Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,

Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля», — пел Максим Галкин, демонстрируя в кадре первые признаки зимы.

В песне он еще и признается в любви своей супруге Алле Пугачевой, обращаясь к ней и сравнивая с богиней.

«Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь

И, словно богиня, на белом лежишь

На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,

На очень прохладном и очень душистом. Ты рядом со мной», — пел Максим Галкин.

Перформанс Максим Галкина произвел фурор среди его подписчиков. Поклонники были в восторге от красивыми кадров и признались, что Максим Галкин поразил их в очередной раз.

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