«Словно богиня, на белом лежишь»: Максим Галкин записал романтический клип в саду своего замка

Популярный телеведущий Максим Галкин очень красиво отметил день первого снега в Подмосковье.
Шоумен записал целый видеоклип, не выходя за пределы собственного участка, прилегающего к замку в деревне Грязь.
Романтичным видео, на котором он прогуливается по предзимнему саду, Максим Галкин поделился в Instagram.
Красивые кадры он сопроводил песней собственного исполнения, в которой обратился к своей жене — Алле Пугачевой.
«Смотри, что случилось, пока ты спала:
Заснули, была осень, проснулись — зима,
Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,
Под чем-то холодным и очень пушистым проснулась земля», — пел Максим Галкин, демонстрируя в кадре первые признаки зимы.
В песне он еще и признается в любви своей супруге Алле Пугачевой, обращаясь к ней и сравнивая с богиней.
«Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь
И, словно богиня, на белом лежишь
На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,
На очень прохладном и очень душистом. Ты рядом со мной», — пел Максим Галкин.
Перформанс Максим Галкина произвел фурор среди его подписчиков. Поклонники были в восторге от красивыми кадров и признались, что Максим Галкин поразил их в очередной раз.
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