Завидуем молча: Лолита показала бодренькие ягодицы, демонстрируя тело в леотарде-танга

Лолита Милявская к 57 годам неожиданно для публики сбросила вес и подтянула мышцы. Как выглядит ее тело сейчас, певица показала в личном блоге.
Как всегда, звезда постаралась сделать это в юмористическом контексте. Она примерила леопардовый леотард-танга, взяла в руки швабру и под песню Светланы Лободы устроила танцы возле бассейна. В конце ролика она чуть не упала, исполняя сексуальное па.
Однако даже на таком комичном видео нельзя не заметить великолепных форм Лолиты, особенно в момент, когда она поворачивается спиной к камере и сверкает своими упругими ягодицами.
«Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от «Американо», но песня Светы Лободы уж больно нравится», — прокомментировала Лолита Милявская свое выступление.
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