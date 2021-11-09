Завидуем молча: Лолита показала бодренькие ягодицы, демонстрируя тело в леотарде-танга

Лолита Милявская к 57 годам неожиданно для публики сбросила вес и подтянула мышцы. Как выглядит ее тело сейчас, певица показала в личном блоге.

Как всегда, звезда постаралась сделать это в юмористическом контексте. Она примерила леопардовый леотард-танга, взяла в руки швабру и под песню Светланы Лободы устроила танцы возле бассейна. В конце ролика она чуть не упала, исполняя сексуальное па.

Однако даже на таком комичном видео нельзя не заметить великолепных форм Лолиты, особенно в момент, когда она поворачивается спиной к камере и сверкает своими упругими ягодицами.

«Улетая, решила убрать за собой. Хоть настроение далекое от «Американо», но песня Светы Лободы уж больно нравится», — прокомментировала Лолита Милявская свое выступление.

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