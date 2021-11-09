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Алек Болдуин призвал полицию следить за безопасностью оружия на съемках кино

Известный актер нечаянно застрелил своего оператора, снимая вестерн.

Алек Болдуин призвал полицию следить за безопасностью оружия на съемках кино
Алек Болдуин горько сожалеет о произошедшей трагедии. Фото: globallookpress.com

После трагедии на съемках вестерна с Алеком Болдуином в главной роли 63-летний актер выступил в социальных сетях с предложением для всей киноиндустрии.

По мнению артиста, нечаянно застрелившего своего оператора, контролировать безопасность при производстве боевиков с оружием должна полиция.

«Съемки каждого фильма или сериала, в котором используется оружие, фальшивое или иное, должны иметь на площадке полицейского, нанятого производством, чтобы специально следить за безопасностью оружия», — написал Болдуин в Twitter, продублировав сообщение в Instagram.

Напомним, что 21 октября 2021 года на съемках фильма Rust Алек Болдуин по сценарию выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено настоящим, а не холостым патроном. Пуля ранила оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Женщина скончалась в больнице.

После трагедии Болдуин активно сотрудничал со следствием и оказывал поддержку семье погибшей. Актеру не предъявили обвинения, так как он не знал, что оружие заряжено. Под подозрением оказался помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал актеру опасный реквизит.

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