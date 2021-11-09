Алек Болдуин призвал полицию следить за безопасностью оружия на съемках кино

После трагедии на съемках вестерна с Алеком Болдуином в главной роли 63-летний актер выступил в социальных сетях с предложением для всей киноиндустрии.

По мнению артиста, нечаянно застрелившего своего оператора, контролировать безопасность при производстве боевиков с оружием должна полиция.

«Съемки каждого фильма или сериала, в котором используется оружие, фальшивое или иное, должны иметь на площадке полицейского, нанятого производством, чтобы специально следить за безопасностью оружия», — написал Болдуин в Twitter, продублировав сообщение в Instagram.

Напомним, что 21 октября 2021 года на съемках фильма Rust Алек Болдуин по сценарию выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено настоящим, а не холостым патроном. Пуля ранила оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Женщина скончалась в больнице.

После трагедии Болдуин активно сотрудничал со следствием и оказывал поддержку семье погибшей. Актеру не предъявили обвинения, так как он не знал, что оружие заряжено. Под подозрением оказался помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал актеру опасный реквизит.

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