«Девчонке не повезло»: Слуцкая объяснила, почему карьера у Загитовой сложилась успешнее, чем у Медведевой

По словам фигуристки, в фигурном катании надо пахать с утра до ночи.

Фигуристка Ирина Слуцкая в эфире шоу «Антонимы» объяснила, почему карьера Алины Загитовой сложилась чуть успешнее, чем у ее главной соперницы Евгении Медведевой.

«Я без понятия, кто лучше — Алина или Женя. Я не буду отвечать на этот вопрос. Свое мнение оставлю при себе». Ирина Слуцкая

Как отметила Слуцкая, шансы на победу есть у всех. «Надо пахать с утра до ночи. Любая карьера спортсмена конечна. Жене мешали травмы. Если прыжок можно выучить, то здоровье, скажу так, не выучишь. Здесь обсуждать нечего. Девчонке реально не повезло. Если бы не было травм, то она могла победить», — заявила Ирина Слуцкая.

Напомним, что на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году Евгения Медведева считалась фавориткой. Однако первое место досталось Алине Загитовой.

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