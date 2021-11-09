Хромченко назвала модный цвет этого сезона, который плохо отражается на внешности некоторых женщин

Эвелина Хромченко также дала совет, как этого избежать.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заметила, что очень актуальный в этом сезоне оттенок ириски идет далеко не всем.

Например, светловолосых женщин с бледной кожей он может подавить и превратить в совершенно блеклых существ. Именно таким типажом внешности обладала гостья проекта, которую нарядил в неудачное платье «народный стилист».

«Это очень модный цвет в сезоне. И если героиня выбирает эту ириску, она должна впустить в свой комплект другой цвет, который ей идет. А также сделать более активный макияж», — посоветовала Эвелина Хромченко.

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