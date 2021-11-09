Можно брать на заметку! Михайловская в пальто под овечку и ботинках с мехом вышла на прогулку в лес

Звезда «Молодежки» дала поклонницам модный урок, научив их одеваться стильно даже в холода.

Анна Михайловская слывет первой модницей, и не зря! При этом звезда «Молодежки» отдает предпочтение универсальным и практичным вещам. Так, на прогулку в лес Анна вышла в ультрамодном кипенно-белом тренче под овечку и белоснежных брюках скинни по фигуре. Изюминкой образа стал джемпер самого модного оттенка осени — дымчато-серого цвета. Свой аутфит звезда «Молодежки» дополнила теплой повязкой, прикрыв ушки. Не забыла Михайловская и про утепленные ботиночки с мехом.

Гуляя по лесу, Анна дала модный урок своим поклонницам, показав, как можно стильно одеться в холода. Единственное, чего не доставало модному образу актрисы, так это шарфика и перчаток.

«Неделю я ничего не выкладывала, о мой Бог, как это?! Я не специально, так получилось!! Закончился проект, так хотелось побыть дома, поэтому мы уехали за город, и прям получился инстаграмный детокс, сториз не считается», — писала Михайловская.

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