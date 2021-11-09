А мы без комплексов! Подольская показалась такой, какая есть на фото в бикини, забыв втянуть живот

Сестра певицы Юлиана рассказывала, что Наталья Подольская не умеет пользоваться фотошопом.

Наталья Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Ванечкой улетела в Египет.

Звезда выбрала пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе на побережье Красного моря с собственным аквапарком и парком аттракционов.

В личном блоге она поделилась кадрами с пляжа, где позировала на мягких диванах в персональной беседке. Наталья Подольская примерила пестрый купальник с лифчиком без лямок. Артистка уже немного загорела и явно хотела показать приятный оттенок своей кожи, однако в момент фотографирования звезда забыла втянуть животик.

Ну а поскольку фотошопом она не пользуется, Подольская без стеснения выложила в Сеть кадр таким, каким он получился.

Отметим, что о нелюбви звезды к компьютерным программам, которые исправляют внешность на фотографиях, ранее рассказывала ее сестра-близняшка Юлиана. По ее словам, она даже не умеет ими пользоваться.

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