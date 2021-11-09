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«Надо подальше быть»: Намин раскритиковал Лепса за пойманную коллегой звездную болезнь

Как отметил музыкант, певец возомнил себя Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро.

«Надо подальше быть»: Намин раскритиковал Лепса за пойманную коллегой звездную болезнь
Стас Намин. Фото: Globallookpress.com

Певец Стас Намин раскритиковал музыканта Григория Лепса, который, как он считает, поймал звездную болезнь и упорно не хочет лечиться.

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

По словам Намина, он встречался со многими звездами, которые зарабатывают большие деньги. Но удивить больше всего его смог именно Лепс, который, как думает Намин, возомнил себя Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро одновременно.

«Лепс так собрал всех вместе — и такой крутой, что я даже испугался… Надо подальше быть. Вообще звездная болезнь зависит от интеллекта: чем меньше у тебя культуры внутри, тем больше звездная болезнь».

Стас Намин

Напомним, что Стас Намин прославился благодаря своей группе «Цветы». Он дружит с певицей Аллой Пугачевой, сообщает МК.ru.

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Алла ПугачеваГригорий ЛепсГруппа "Цветы"Роберт Де НироСтас Намин