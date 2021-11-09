«Надо подальше быть»: Намин раскритиковал Лепса за пойманную коллегой звездную болезнь

Как отметил музыкант, певец возомнил себя Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро.

Певец Стас Намин раскритиковал музыканта Григория Лепса, который, как он считает, поймал звездную болезнь и упорно не хочет лечиться.

По словам Намина, он встречался со многими звездами, которые зарабатывают большие деньги. Но удивить больше всего его смог именно Лепс, который, как думает Намин, возомнил себя Дастином Хоффманом и Робертом Де Ниро одновременно.

«Лепс так собрал всех вместе — и такой крутой, что я даже испугался… Надо подальше быть. Вообще звездная болезнь зависит от интеллекта: чем меньше у тебя культуры внутри, тем больше звездная болезнь». Стас Намин

Напомним, что Стас Намин прославился благодаря своей группе «Цветы». Он дружит с певицей Аллой Пугачевой, сообщает МК.ru.

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