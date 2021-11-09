«Груди торчком и шириной с ягодицы»: пассия Тимати привязала трусы веревками к талии, сверкнув интимным «кустиком»

Поговаривают, что экс-«холостяк», рэпер Тимати на Мальдивах отдыхал вместе с 19-летней киевлянкой. Неизвестно, пересекалась ли Саша Дони с семьей музыканта. По слухам, на курорт Тимати вывез и свою маму Симону с дочкой Алисой. А вот модель Алену Шишкову они с собой не позвали. Зато рэпер нашел утешение в крепких объятиях юной красавицы-блондинки.

В отеле Саша Дони позировала в сексапильном мини-бикини, привязав трусики веревочками к узкой талии, сверкнув интимным «холмиком». При этом 19-летняя киевлянка похвасталась пышным бюстом с «лисьими носиками». Девушка намекнула, что поправилась за каникулы и теперь собирается сесть на диету.

«Бюст неестественно массивным смотрится, да еще и с торчащими пуговками», «А зачем трусы к талии веревочками привязывать?», «Лифчик в груди не тесноват?? Арбузики в разные стороны смотрят», «Талия такая тонкая, даже неправдоподобно на фоне пышного бюста», «Оу! Груди торчком и шириной с ягодицы», «Отъела бюст!! Даже лисьи носики видны», «Как кукла Барби», — пишут фолловеры.

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