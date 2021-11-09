Романтика в горах: Савельева в льняном платье макси предстала с Сафоновым на природе

Саша Савельева прославилась, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Она долго выступала в составе группы «Фабрика». Многие отмечали, что белокурая певица выделяется среди коллег.

Не удивительно, что ее смог покорить актер Кирилл Сафонов. Влюбленные вместе уже больше 10 лет и воспитывают сына Леона. После родов артистка начала строить сольную карьеру. Целый год она восстанавливала силы.

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На этот раз Саша поделилась кадрами, на которых предстала в горах. Она примерила белое льняное платье макси с многослойной юбкой. Певица позировала перед Сафоновым, который был с камерой. Он помог возлюбленной снять первый клип. Для этого они съездили в Дагестан. Савельева красовалась на фоне завораживающих пейзажей. Она дефилировала на холме. Примечательно, что наряд она дополнила неброским макияжем и распущенными волосами.

«Аа!! Финальная редакция… и клип «Я слезы превращаю в жемчуг» будет готов показаться вам! I’m so excited», — написала звезда.

Многие поклонники узнали пейзажи Дагестана. Другие восхитились романтической атмосферой. «Ну красотка, слов нет!», «Белый — это волшебный цвет!», «Ваш муж точно вас снял идеально», «У вас такое нежное платье», «Вы очень грациозная», «Сказочные виды», «Какие классные», «Когда пара работает над чем-то, это обречено на успех», — прокомментировали пост подписчики.

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