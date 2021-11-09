«Я мечтаю о дочке»: Гоген Солнцев впервые рассказал, как назовет своего будущего ребенка

Как отметил фрик, с бывшей женой Екатериной Терешкович сейчас он связь не поддерживает.

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о беременности своей жены Полины Терешкович.

«Все мои знакомые хорошо восприняли новость, что Полина скоро станет мамой, а я — папой. Я мечтаю о дочке. Назову именем тещи». Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, с бывшей женой пенсионеркой Екатериной Терешкович он общение не поддерживает. «С Екатериной мы с нынешней женой не общаемся», — заметил фрик.

Напомним, что Гоген Солнцев не так давно женился на Полине Терешкович. До этого он был женат на ее матери.

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