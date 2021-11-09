Александра Пахмутова и Николай Добронравов: 65 лет в дуэте
Видео
Как выбрать платье для офиса осенью и зимой
Видео

«Я мечтаю о дочке»: Гоген Солнцев впервые рассказал, как назовет своего будущего ребенка

Как отметил фрик, с бывшей женой Екатериной Терешкович сейчас он связь не поддерживает.

«Я мечтаю о дочке»: Гоген Солнцев впервые рассказал, как назовет своего будущего ребенка
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о беременности своей жены Полины Терешкович.

«Все мои знакомые хорошо восприняли новость, что Полина скоро станет мамой, а я — папой. Я мечтаю о дочке. Назову именем тещи».

Гоген Солнцев

Как отметил Гоген Солнцев, с бывшей женой пенсионеркой Екатериной Терешкович он общение не поддерживает. «С Екатериной мы с нынешней женой не общаемся», — заметил фрик.

Напомним, что Гоген Солнцев не так давно женился на Полине Терешкович. До этого он был женат на ее матери.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале

Тэги

Гоген СолнцевГоген Солнцев последние новостиЕкатерина ТерешковичЕкатерина Терешкович последние новостиПолина Терешкович