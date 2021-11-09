«Ходят на фитнес, прикреплены к поликлинике»: Варшавер объявил о создании коммунизма в «Ленкоме»

Как отметил директор с расширенными полномочиями, ситуация в театре спокойная.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер заявил, что в его родном театре сейчас тихая и спокойная атмосфера. Нет никаких конфликтов, как в некоторых других театрах столицы.

«Все обеспечены работой, вовремя получают хорошую зарплату, бесплатно ходят на фитнес, прикреплены к поликлинике, бесплатно едят. Где еще есть такой коммунизм, как у нас? Я делаю свое дело честно, любя артистов и помогая им во всем». Марк Варшавер

По словам Варшавера, у него сейчас сто с лишним человек трудятся в театре. В творческом совете 16 народных артистов. Вся молодежь ему доверяет. Они рады, что после смерти Марка Захарова в театр не назначили нового худрука, сообщает MK.ru.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что ему не по душе нынешняя атмосфера в «Ленкоме». Он уточнил, что театр стал больше походить на «продюсерский центр».

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