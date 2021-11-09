«Оставили домовому мармеладку»: перед театром Галкин заглянул в детскую к дочке, а Лиза сочинила целую историю

Дочка Примадонны поделилась с шоуменом Максимом Галкиным своим секретом. Оказывается, Лиза вместе с Гарри «подружилась» с домовым в замке.

Собираясь в театр им. Ермоловой, шоумен Максим Галкин заглянул в детскую к дочке Лизе, и не смог скрыть своего удивления. Малышка тут же бросилась к отцу со своими историями. Мужу Примадонны не оставалось ничего другого, как кивать и соглашаться. Оказывается, восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза «подружились» с домовым в замке. В этом им содействовала Алла Пугачева. Она, в отличие от Максима, была в курсе этой игры.

Дети оставляли для домового записки с мармеладками и просили его подарить им марки, а не кристаллы (Видимо, эти блестящие штучки для двойняшек подкладывала с записками Примадонна, — Прим. ред.). Зайдя в свою спальню, Лиза с восторгом обнаружила, что ее «новый приятель» оставил ей марки. Разумеется, малышка даже не догадалась, что свою переписку она вела с мамой.

«Это письмо для домового. Мы написали ему вчера письмо, чтобы дал он нам марки вместо кристаллов. Ну а что уже, столько много кристаллов. Мы написали ему и оставили мармеладку», — поделилась Лиза.

На бумаге было написано: «Гарри, мама, Лиза».

«Только не говори Гарику, а то он обидится, что только мне дали», — попросила дочка Аллы.

В детской Лиза позировала в модных джинсах с мерцающими стразами. На гардеробе малышки Примадонна не экономит. Дочка шоумена Максима Галкина всегда одета с большим вкусом.

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