«Вся в маму!»: Лиза Галкина в шортиках отплясывала в замке перед Аллой под недовольное бурчание Гарри

Лиза Галкина любит устраивать дома переполох. Пока ее братик Гарри умело управлялся с шуруповертом, дочка Примадонны устроила целое представление. Лиза в шортиках и лимонной маечке пустилась в пляс, развлекая Аллу Пугачеву. Девочка одновременно напевала песенку и показывала танцевальные па, восхищая Примадонну такой «прыгучестью» и активностью.
В какой-то момент забавную пантомиму сестренки решил прервать Гарри, он хотел, чтобы мама запечатлела его «ремонтные успехи». Мальчик что-то недовольно пробурчал себе под нос, но все его слова своим пением заглушила Лиза.
«А меня не слышно», — недовольно пробурчал Гарри.
«Я сняла! Крупным планом», — обиженно пробормотала Алла.
«Ля-ля-ля!» — все не унималась Лиза, отплясывая перед своей мамой.
«Ну маленькая стрекозюлька», «Вертихвостка! Все пляшет», «Энергия бьет ключом», «Вся в маму!», «Танцы до упаду», «Смешные такие», «Лиза просто копия своей мамы, такая же веселушка», «Во дает!» — пишут фолловеры.
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