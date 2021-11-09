«Вся в маму!»: Лиза Галкина в шортиках отплясывала в замке перед Аллой под недовольное бурчание Гарри

Дочка Примадонны своим характером и артистизмом очень напоминает свою маму в молодости.

Лиза Галкина любит устраивать дома переполох. Пока ее братик Гарри умело управлялся с шуруповертом, дочка Примадонны устроила целое представление. Лиза в шортиках и лимонной маечке пустилась в пляс, развлекая Аллу Пугачеву. Девочка одновременно напевала песенку и показывала танцевальные па, восхищая Примадонну такой «прыгучестью» и активностью.

В какой-то момент забавную пантомиму сестренки решил прервать Гарри, он хотел, чтобы мама запечатлела его «ремонтные успехи». Мальчик что-то недовольно пробурчал себе под нос, но все его слова своим пением заглушила Лиза.

«А меня не слышно», — недовольно пробурчал Гарри. «Я сняла! Крупным планом», — обиженно пробормотала Алла.

«Ля-ля-ля!» — все не унималась Лиза, отплясывая перед своей мамой. «Ну маленькая стрекозюлька», «Вертихвостка! Все пляшет», «Энергия бьет ключом», «Вся в маму!», «Танцы до упаду», «Смешные такие», «Лиза просто копия своей мамы, такая же веселушка», «Во дает!» — пишут фолловеры.

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