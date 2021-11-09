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«Порой капризничал»: бывшая домработница Пугачевой рассказала о несносном характере ее внука

Как отметила Людмила Дороднова, Никита часто не хотел идти спать.

«Порой капризничал»: бывшая домработница Пугачевой рассказала о несносном характере ее внука
Никита Пресняков. Фото: Globallookpress.com

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что старший сын актрисы Кристины Орбакайте Никита рос очень сложным ребенком.

«Он порой капризничал, когда не хотел идти спать. Так я ему читала на ночь, он это очень любил».

Людмила Дороднова

Как отметила Дороднова, она и подумать не могла, что Никита Пресняков станет артистом. У него была тяга к архитектуре. Когда Пугачева была в браке с музыкантом Филиппом Киркоровым, то часто привозила мальчику игрушечные американские горки с гастролей. Он собирал их и порой нервничал, когда у него что-то не получалось, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Людмила Дороднова сотрудничала с семьей Аллы Пугачевой, помогая в воспитании ее внуков, до 2005 года. Позже она стала работать с Филиппом Киркоровым, который развелся с Примадонной, помогая ему по хозяйству.

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Тэги

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеЛюдмила ДородноваНикита ПресняковФилипп Киркоров