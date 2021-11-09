«Упс, ай! Пирожку тесно»: Брежнева в тугих стрингах интимно разделила свой «кустик» надвое

Вера Брежнева уже больше шести лет счастлива в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Общих детей у пары нет, однако, в одном из своих интервью поп-дива призналась, что мечтает подарить возлюбленному, как минимум двоих наследников. У самой Веры подрастают дочки: София и Сара.

В 39 лет экс-солистка группы «ВИА Гра» может похвастаться сексуальной фигурой, на теле у звезды ни капли жира, целлюлита и растяжек. Позируя на пляже в тугих стрингах, Брежнева интимно поделила свой «кустик» надвое, сверкнув тонкой талией и упругими прелестями.

«Костик-то не против таких сексуальных снимков на пляже??», «Бедра просто сногсшибательные, вся такая гладкая без целлюлита и растяжек», «Упс, ай! Пирожку тесно», «Хочется подбежать и отшлепать по булочкам», «Верунчик, у вас в семье есть пекарь?? А почему вы такая сладкая ватрушечка?», «Аппетитная малышка», «Сочно», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.