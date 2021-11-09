Посуда вдребезги: Анна Хилькевич получила удар тарелкой по голове

В ресторане красотка отхватила прямо по макушке от соседки.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич показала жесткие кадры с отдыха. Красотка в ресторане Дубая получила по голове тарелкой от своей соседки, и посуда разбилась о макушку красотки вдребезги.

«Душевно посидели. Кажется, это мечтали сделать многие! Спасибо за это новое ощущение», — написала актриса.

Многие подписчики быстро раскусили постановку в видео. Они начали в комментариях осуждать игру актрисы и ее коллеги, — мол, так неправдоподобно блондинка еще не выглядела. Досталось и подруге, которая от души прошлась по голове звезды. Вряд ли Анне было не больно.

«Актриса от бога», «Зачем?», «В чем прикол?», «Хорошая подружка», «Какие то смешанные чувства. Вроде прикольно», «Нифега себе шуточки, надеюсь тарелка не настоящая», «Хорошо что не бутылкой из под шампанского», — написали люди.

Сама пострадавшая не рассказала, как себя чувствует после такого удара.

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