И бахрома ласкает бедра: Туктамышева покрасовалась в прозрачном платье-боди, подчеркнувшем прелести

Спортсменка показала, что выбрала для выступления сразу два наряда.

24-летняя фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева в своем показательном выступлении «Мулен Руж» в Ванкувере на Гран-при использовала прием с переодеваниями. Красотку зрители увидели в двух образах. Один классический, в смокинге, а другой – соблазнительное платье-боди с прозрачной тканью на груди и мерцанием по фигуре.

Лиза Туктамышева показала крупным планом эти наряды. Особенно сильно фолловеров в Сети взбудоражило боди. Еще бы – полупрозрачная алая ткань красиво вырисовала прелести фигуры чемпионки.

Отдельное внимание поклонников привлекла бахрома. Она, по их мнению, красиво струится по бедрам звезды льда во время прокатов.

«Очень шикарный образ. Красное и черное просто бомбическое сочетание», «Самая сексуальная в фигурном катании. Аттрактивность запредельная», «Это платье будет одним из самых любимы! Вот бы такое в соревновательную программу», «Красное на льду совсем по-другому смотрится, намного эффектнее», «О, какая ты красотка секси!», «Так идет красный!», — пишут в комментариях.

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