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«Танюша – большая фантазерка»: Буденная высказалась о романе Васильевой и Державина

Как отметила Нина Буденная, ее бывший муж не был способен на безумства.

«Танюша – большая фантазерка»: Буденная высказалась о романе Васильевой и Державина
Татьяна Васильева. Фото: Globallookpress.com

Дочка комдива Семена Буденного Нина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о романе актрисы Татьяны Васильевой и ее бывшего мужа актера Михаила Державина.

Татьяна Васильева и Михаил Державин
Татьяна Васильева и Михаил Державин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Танюша – большая фантазерка. То, что она рассказывала, надо делить на 16. Миша такой человек устойчивый. Он на безумства не способный. Он надежный мужик. Так что все на 16».

Нина Буденная

Как отметила Буденная, она сегодня очень дружна с вдовой Державина Роксаной Бабаян.

«Она немного раны мои успокаивает. С Мишей, кстати, после развода у нас сохранились хорошие отношения», — заявила Нина Буденная.

Напомним, что в браке с актером Михаилом Державиным Нина Буденная прожила 19 лет. В этом союзе на свет родилась дочь Маша.

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