«Любовь у меня получилась»: Нина Буденная объяснила, почему развелась с Михаилом Державиным

Художница Нина Буденная в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим мужем актером Михаилом Державиным.
«Мой отец сразу принял Мишу. Как актера они его еще с мамой особенно не знали. Он был милый, легкий, хороший. Очень приятный человек. Миша — обаятельный. Я молодая и он молодой. Все у нас быстро сладилось. У нас была крепкая семья. Я очень любила семью Миши».
Как отметила Нина Буденная, она очень не любит затрагивать тему развода с Михаилом Державиным.
«Развод мне такой кровью дался. Я захлебывалась в этой крови. У меня душа рвалась. Любовь у меня получилась – вот что. Я долго сопротивлялась. Это был какой-то ужас. Мишу жалко. Я его семью очень сильно любила. Даже больше, чем его. Так получилось. Но я ни разу не пожалела о разводе с ним», — заявила Нина Буденная.
Напомним, что в браке с актером Михаилом Державиным Нина Буденная прожила 19 лет. В этом союзе на свет родилась дочь Маша.
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