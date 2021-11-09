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«Он выглядит намного младше тебя, Вань»: Гусман сделал комплимент 79-летнему Маслякову у Урганта

Как отметил театральный режиссер, ведущий КВН находится в потрясающей для своих лет форме.

«Он выглядит намного младше тебя, Вань»: Гусман сделал комплимент 79-летнему Маслякову у Урганта
Юлий Гусман. Фото: Globallookpress.com

Театральный режиссер Юлий Гусман в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале сделал комплимент ведущему КВН Александру Маслякову.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

«То, что Саша выстоял на сцене 60 лет — это что-то невероятное. И ведь главное, что он выглядит намного моложе тебя, Вань».

Юлий Гусман

По словам Юлия Гусмана, Александр Масляков сделал большой вклад в развитие юмора. Сегодня, как он сказал, юбилей КВН празднуют по всему миру.

Напомним, что Александр Масляков уже почти 60 лет ведет КВН. За прошедшие годы ее участниками были тысячи комиков, многие из которых стали звездами.

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Александр МасляковИван УргантКВНшоу "Вечерний Ургант"Юлий Гусман