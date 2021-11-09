«Он выглядит намного младше тебя, Вань»: Гусман сделал комплимент 79-летнему Маслякову у Урганта

Как отметил театральный режиссер, ведущий КВН находится в потрясающей для своих лет форме.

Театральный режиссер Юлий Гусман в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале сделал комплимент ведущему КВН Александру Маслякову.

«То, что Саша выстоял на сцене 60 лет — это что-то невероятное. И ведь главное, что он выглядит намного моложе тебя, Вань». Юлий Гусман

По словам Юлия Гусмана, Александр Масляков сделал большой вклад в развитие юмора. Сегодня, как он сказал, юбилей КВН празднуют по всему миру.

Напомним, что Александр Масляков уже почти 60 лет ведет КВН. За прошедшие годы ее участниками были тысячи комиков, многие из которых стали звездами.

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