«Где сочная трава, там они и пытаются пастись»: Копенкина – о мужчинах и несостоявшейся свадьбе

Как отметила бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина, сейчас она хочет только путешествовать.

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина бизнес-леди Лариса Копенкина в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro заявила, что сейчас все ее мысли об отпуске.

«Я уехала отдыхать. Все. О свадьбе говорить не хочу. Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет. Это на мою жизнь никак не влияет, поверьте». Лариса Копенкина

Как отметила Лариса Копенкина, ей хочется в этой жизни только путешествий и больше ничего.

«Живите, путешествуйте, влюбляйтесь, делайте ошибки. Вообще, от жизни надо получать удовольствие. А мужики — такая вещь. Пришел и ушел. Получайте удовольствие от жизни, а не от мужиков. Тогда и они где-то рядом будут. Где сочная трава, там они и пытаются пастись», – заметила Копенкина.

Напомним, что в октябре Лариса Копенкина должна была сыграть свадьбу с долларовым миллионером Василием Райским. Однако торжество по каким-то причинам отменили.

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