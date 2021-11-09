Фото со звездочкой: Каменских красиво собрала бюст с пуш-ап и предъявила крупным планом

Красотка даже на домашнем празднике не стесняется демонстрировать прелести окружающим.

Звезда украинской сцены Настя Каменских уже четвертый год развивает сольную карьеру. От красотки фанатеют не только благодаря ее вокалу, но и внешним данным – певица любит демонстрировать себя в бикини или без всего, а уж откровенных нарядов у нее не счесть.

Даже на домашний праздник Каменских прибыла с декольте ниже груди с пуш-ап. Артистка поздравила маму с днем рождения и стала разбирать свои вещи в собственной детской, ностальгируя по девичеству.

Среди обнаруженных вещих Каменских приглянулись ободок с полумесяцем и подвеска со звездочкой. Их красотка и примерила, предъявив крупным планом свои полушария груди в камеру.

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