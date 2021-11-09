И в этом на лед?: Туктамышева в мерцающем боди с прозрачным декольте взорвала Сеть видами пышных полушарий

Звезда фигурного катания, чемпионка Елизавета Туктамышева периодически балует подписчиков своими новыми фото. В этот раз она просто взорвала Сеть кадрами из примерочной, где выбирала костюмы для показательного вступления.

«Отдельная большая любовь к костюмам на показательные! Не можешь выбрать между черным и красным — бери оба! Покажу вам немного закулисья с примерок», — написала красотка.

Длинноногая красотка предстала в красном боди с прозрачной зоной декольте. Виды пышных полушарий звезды льда в просвечивающемся наряде покорили фантазию фолловеров.

«Оооо, вот это огонь!», «Во всех нарядах, душечка, ты хороша!», «Шикарнейшая Лиза», «Ну до чего же хороша», «Фигура класс!», «Номера с переодеванием — отдельная любовь», «Красавица в любом наряде!», «Красное платье просто шик», «Самая сексуальная в фигурном катании. Аттрактивность запредельная», — пишут под фотографиями поклонники.

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