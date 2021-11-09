Редкий кадр: Лиза Галкина распустила длинные волосы, отказавшись от прически

Многомиллионная армия поклонников Аллы Пугачевой теперь не без умиления следит за наследниками Примадонны – двойняшками Лизой и Гарри, которые появились у артистки в браке с Максимом Галкиным.
Дети звезд растут очень талантливыми и интересными личностями, подписчики в Сети стараются не пропустить буквально каждый шаг или достижение ребят, радуясь им как своим.
Дочка Аллы Борисовны Лиза к своим восьми годам стала не только разбираться в музыке, искусстве и законах французского языка, но и в стиле с модой. Мамина красавица обожает наряжаться и делать прически. Особенно сильно малышка любит всевозможные хвостики и косички, уложенные повыше и подальше от лица – чтобы не мешало.
Тем удивительнее оказался редкий кадр Лизы Галкиной с распущенными волосами. Белокурые локоны струятся по плечам девочки и вызывают восторги у поклонников семейства.
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