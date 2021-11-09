Редкий кадр: Лиза Галкина распустила длинные волосы, отказавшись от прически

Обычно дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина выбирает высокие хвостики или косички, но не в этот раз.

Многомиллионная армия поклонников Аллы Пугачевой теперь не без умиления следит за наследниками Примадонны – двойняшками Лизой и Гарри, которые появились у артистки в браке с Максимом Галкиным.

Дети звезд растут очень талантливыми и интересными личностями, подписчики в Сети стараются не пропустить буквально каждый шаг или достижение ребят, радуясь им как своим.

Дочка Аллы Борисовны Лиза к своим восьми годам стала не только разбираться в музыке, искусстве и законах французского языка, но и в стиле с модой. Мамина красавица обожает наряжаться и делать прически. Особенно сильно малышка любит всевозможные хвостики и косички, уложенные повыше и подальше от лица – чтобы не мешало.

Тем удивительнее оказался редкий кадр Лизы Галкиной с распущенными волосами. Белокурые локоны струятся по плечам девочки и вызывают восторги у поклонников семейства.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!