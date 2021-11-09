Эти «кнопочки» для Тимура: юная пассия Тимати в «голом» монокини сверкнула набухшими «вершинками» груди

Поклонники Тимати не перестают пристально наблюдать за его личной жизнью, в которой внезапно нашлось место юной красотке из Киева. Как познакомились рэпер и 19-летняя Саша Дони, неизвестно, но то, что они уже третий раз вместе отдыхают, говорит о многом.

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Сейчас музыкант и длинноногая красотка находятся на Мальдивах. Тимати завершил свой серф-кэмп и попрощался с командой туристов, а посему теперь может уделить больше внимания красотке. Ведь Саша Дони так старается привлечь его к себе.

На этот раз пассия Тимати отправилась кататься на велосипеде. Причем, девушка выбрала для этого весьма неожиданную одежду – купальник нюдового цвета. В этом «голом» монокини фигуристая блондинка засветила набухшие «вершинки» внушительной гриди. А сами полушария, если приглядеться, вот-вот выпадут снизу.

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