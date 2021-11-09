Ногами в камеру: Волочкова в бикини и сетчатой тунике вытянулась на диване

45-летняя балерина Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Турции. На днях она поменяла один курорт на другой, но не по причине недовольства сервисом, а из-за делового мероприятия, в котором ей довелось участвовать.
Волочкова снова радует поклонников пляжными снимками. На сей раз красотка покорила фантазию подписчиков кадром в сетчатой тунике, под которой угадывалось ярко-салатовое бикини. Звезда вытянула натруженные ножки прямо в кадр и написала:
«Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму», — призналась звезда.
Поэтому Волочкова не сильно торопится возвращаться. Ее поддержали в комментариях многие подписчики. Мол, успеет она еще померзнуть дома – впереди зима, так что пусть греется.
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