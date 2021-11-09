Ногами в камеру: Волочкова в бикини и сетчатой тунике вытянулась на диване

Звезда отдыхает в турецком Сиде и не торопится домой.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Турции. На днях она поменяла один курорт на другой, но не по причине недовольства сервисом, а из-за делового мероприятия, в котором ей довелось участвовать.

больше по теме На бизнес-встрече: Анастасия Волочкова в прозрачном платье выставила нижнее белье на всеобщее обозрение Балерина отдыхает в Турции и посещает различные форумы.

Волочкова снова радует поклонников пляжными снимками. На сей раз красотка покорила фантазию подписчиков кадром в сетчатой тунике, под которой угадывалось ярко-салатовое бикини. Звезда вытянула натруженные ножки прямо в кадр и написала:

«Лежу тут, отдыхаю спокойно. Как там в Москве? Здесь хоть и не совсем жарко, но картинка красивее. Я так не люблю переход из осени в зиму», — призналась звезда.

Поэтому Волочкова не сильно торопится возвращаться. Ее поддержали в комментариях многие подписчики. Мол, успеет она еще померзнуть дома – впереди зима, так что пусть греется.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!