«Спасибо, что у меня всегда главные роли»: Кристина Асмус рассыпалась в благодарностях Олегу Меньшикову

Звезда советского и российского кинематографа и театра Олег Меньшиков с 2012 года является художественным руководителем Московского драматического театра им.Ермоловой, а также его директором. И накануне отметил 61-летие со дня рождения.

По такому случаю актриса Кристина Асмус, которая служит в этом театре, поспешила уже в финале дня поздравить именинника публично. Красотка разместила совместное с Меньшиковым фото и рассыпалась в благодарностях легенде.

«Спасибо вам за поддержку во всем, за невероятную веру в меня, за то, что всегда отвечаете на смс (в отличие от меня), за то, что у меня есть возможность выбирать, за то, что к вам не страшно идти в кабинет, за то, как сильно вы любите людей и как горите своим делом, за то, что у меня всегда главные роли и за то, что с вами никогда не бывает безвыходных ситуаций!», — перечислила Асмус.

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