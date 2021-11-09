Богатырь времен КВН: Семен Слепаков показал, как выглядел на старте своей юмористической карьеры

Экс-звезда Comedy Club Семен Слепаков не забыл поздравить Клуб веселых и находчивых с юбилеем. Игре КВН исполнилось 60 лет, и бард, как ее благодарный воспитанник, отметил это у себя в микроблоге.
Слепаков поделился снимком времен КВН, еще когда только начинал свой путь в большой юмор. На снимке Семен идет с товарищем по команде, и выглядит при этом как настоящий богатырь.
«Пусть КВН гордо шагает по планете, так же толсто, румяно и бодро, как мы с Лехой Ляпоровым и Михой Беляевым в далеком 2005-ом году!», — подписал артист снимок.
В столь справном пышущем здоровьем юноше, про которых обычно говорят «кровь с молоком», едва угадываются знакомые черты нынешнего Семена Слепакова, очень похудевшего и осунувшегося. Поклонники не на шутку переживают сейчас за шоумена.
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