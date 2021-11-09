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В леотарде такое не спрячешь: Клава Кока, обнимаясь с серфом, не забыла красиво показать упругие гром-бедра

Звезда сцены щедро делится с подписчиками микроблога снимками с пляжа.

В леотарде такое не спрячешь: Клава Кока, обнимаясь с серфом, не забыла красиво показать упругие гром-бедра
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клавдия Высокова, наиболее известная как Клава Кока, улетела отдыхать в Дубай. Девушка находится на курорте в компании Егора Крида, и поклонники уже решили, что у них настоящий роман.

Даже на отдыхе Клава не забывает уделять внимание своей онлайн-аудитории. Девушка захотела порадовать фолловеров разными кадрами из собственной жизни и предложила игру. По запросу аудитории красотка публиковала самые разные фотоэпизоды и среди множества карточек показала себя на серфинге.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

На фото, которым поделилась блондинка, она позирует, прижавшись к доске. Спортивный купальник леотард подчеркивает не только стройную талию звезды, но и ее массивные бедра, которые Клава явила во всей красе прямо в кадр. Судя по лицу звезды, она только вышла из воды, где успешно покорила волны.

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