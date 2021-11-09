Уже загорела: Лера Кудрявцева в черном бикини приняла солнечные ванны на пустынном пляже Майами

Тусовки, встречи с друзьями, походы на хоккей и другие активные увеселительные мероприятия, судя по всему, наскучили Лере Кудрявцевой в Майами. Звезда экрана решила уединиться и в гордом одиночестве прилегла на пляже Атлантики.

Причем, возлегла на теплый песочек Кудрявцева посреди пустынного пляжа. Телезвезда выбрала черное мини-бикини и показала себя лежащей в окружении чаек.

Звезда уже порядком загорела. Она засветила бронзовый оттенок бедер, которые случайно попали о объектив. Когда именно закончатся американские каникулы Леры, она не сообщает. Но, судя по степени загара, скоро она вернется к мужу и дочке, оставшимся в Москве.

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