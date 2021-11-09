«После скандала я позвонила»: о чем Собчак поговорила с Моргенштерном после его резких слов о 9 Мая

Интервью Ксении Собчак на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с Алишером Моргенштерном закончилось скандалом. Рэпер усомнился в целесообразности ежегодного масштабного празднования 9 Мая.

Его обвинили в неуважении к главному празднику страны, в итоге Моргенштерн был вынужден извиниться. Об этом инциденте заговорил Дмитрий Борисов на шоу Первого канала «Пусть говорят». Ведущий сказал Ксении Собчак, что это именно она подстегнула Алишера к такому заявлению.

На это Собчак категорически возразила. По ее словам, разговор она планировала вести совсем в другом русле – рассуждать о пошлости клипа Давы, который в прошлом году перепел песню «Журавли». Но он сам начал говорить о празднике.

А когда случился скандал, ведущая перезвонила Моргенштерну и предложила опубликовать полностью интервью, чтобы ни у кого не было сомнений, что его фразы вырваны из контекста. Тот ответил, что не надо, и у него нет претензий к Собчак.

«Я прислала ему исходник и спросила: «У тебя есть какие-то замечания? Если хочешь, то мы можем выложить полную версию». Он сказал, что суть передана верно. Технически, конечно, мы всегда подрезаем слова-паразиты, неловкие фразы, мысли. Но здесь склеек у нас нет», — рассказала она Борисову.

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