Полина Гагарина спасает бизнес от раздела с Дмитрием Исхаковым

Певица сделала ход, после которого Дмитрий Исхаков может получить лишь мизерную долю в фирме экс-супруги.

Полина Гагарина является популярной певицей. Она стала известна благодаря «Фабрике звезд», а потом оказалась в шаге от победы на «Евровидении».

Несмотря на свою занятость, артистка стала мамой сына Андрея, которого родила в браке с Петром Кисловым. А потом она вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Ему она подарила дочку Мию. Но в прошлом году супруги развелись.

До сих пор между Гагариной и Исхаковым напряженные отношения, хоть порой они и видятся на утренниках дочки. Ранее фотограф решил судиться с певицей за право видеться с наследницей в любое время, а также видеться с пасынком.

Дмитрий отметил, что привязался к Андрею. Также бывшие супруги делят совместно нажитое имущество. Для Полины это не очень приятная ситуация, так как ее муж зарабатывал в 140 раз меньше: ее доход — около 28 миллионов рублей в месяц, а Дмитрия — около 200 тысяч рублей.

Не удивительно, что певица захотела обезопасить свой бизнес от раздела. Когда она была в браке, то создала одну из четырех фирм ООО «Полина Гагарина». Под этим брендом выходят песни, клипы и заключаются контракты на выступления.

Исхаков через суд стал претендовать на свою часть дохода фирмы, но теперь у кампании появился второй учредитель, а также уставной капитал увеличился с 10 тысяч рублей до 20 миллионов рублей.

Адвоката Евгений Бранецкий пояснил, что этот ход позволит звезде спасти большую часть своей фирмы, так как теперь он уже е получит 50%, а всего 0,025%, так как доля в фирме у Полины значительно уменьшилась.

«Фактически, это способ не делить фирму после развода и лишить мужа рычагов влияния. С такой долей он попросту не сможет управлять организацией. Если бы супругу принадлежало 50%, то без него нельзя было бы принять ни одно существенное решение: ни сделку заключить, ни договор подписать, ни назначить генерального директора. А при столь резком снижении доли Дмитрий Исхаков теряет корпоративный контроль и возможность вообще принимать какие-либо корпоративные решения», — пояснил юрист, пишет «Комсомольская правда».

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