«Хотела бы ребенка»: Собчак заявила, что пересмотрела свои взгляды на семью

До появления на свет сына Платона Ксения Собчак в принципе не понимала, зачем нужны дети.

Ксения Собчак в программе Первого канала «Пусть говорят» (2 часть) высказалась о материнстве. В юности светская львица скептически относилась к деторождению.

Однако после появления на свет сына Платона от первого мужа Максима Виторгана, она пересмотрела свои взгляды.

«Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела да», — поделилась журналистка мыслями по поводу рождения второго малыша.

Напомним, у Константина Богомолова, второго мужа Ксении Собчак, тоже есть дочь Аня от первой жены Дарьи Мороз. Наследница осталась после развода жить с мамой, встречаясь с отцом по выходным и праздникам. Она также сдружилась с мачехой и нередко появляется в компании с папой и Ксенией Собчак на семейных праздниках.

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