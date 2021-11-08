«Хотела бы ребенка»: Собчак заявила, что пересмотрела свои взгляды на семью

Ксения Собчак в программе Первого канала «Пусть говорят» (2 часть) высказалась о материнстве. В юности светская львица скептически относилась к деторождению.
Однако после появления на свет сына Платона от первого мужа Максима Виторгана, она пересмотрела свои взгляды.
«Если Бог даст, то почему нет. Это не признание: я не беременна сейчас. Будет – значит будет. Я бы, наверное, хотела да», — поделилась журналистка мыслями по поводу рождения второго малыша.
Напомним, у Константина Богомолова, второго мужа Ксении Собчак, тоже есть дочь Аня от первой жены Дарьи Мороз. Наследница осталась после развода жить с мамой, встречаясь с отцом по выходным и праздникам. Она также сдружилась с мачехой и нередко появляется в компании с папой и Ксенией Собчак на семейных праздниках.
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